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«Школа грамотного потребителя»
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«Школа грамотного потребителя» 

Управа района Кунцево 47 минут назад
«Федеральный проект „Школа грамотного потребителя“ с 1 марта 2018 года запустил для жителей Москвы Проект „Старший по дому онлайн“. Проект является победителем Конкурса субсидий для социально ориентированных НКО, проводимого Комитетом общественных связей города Москвы. К участию в Проекте приглашаются жители столицы, желающие узнать, как управлять многоквартирным домом. В рамках вебинаров будут подняты вопросы реализации региональной программы капитального ремонта в городе. Профессионалы и специалисты в сфере жилищно-коммунального хозяйства доступным и простым языком научат проводить общие собрания собственников во всех форматах; разъяснят, как организовать и принять капитальный ремонт; расскажут, как можно сэкономить на оплате ЖКХ; что такое ТСЖ и как его создать; расскажут о том, как взаимодействовать с управляющими компаниями, научить их уважать собственников и что такое энергоэффективность. Для участия необходимо только наличие интернета и желания. Проект реализуется дистанционно и бесплатно. Для просмотра необходимо: зарегистрироваться на сайте https://проектшгп.онлайн/ или направить заявку на электронный адрес: projectshgp@yandex.ruФедеральный проект „Школа грамотного потребителя“ »
Управа района Кунцево: последние новости
Для жителей Москвы заработал Проект «Старший по дому онлайн» Правительство Москвы одобрило план реконструкции 20 км МКАД Интенсивность движения по МКЖД составит до 100 пар поездов в сутки
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