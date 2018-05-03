«Федеральный проект „Школа грамотного потребителя“ с 1 марта 2018 года запустил для жителей Москвы Проект „Старший по дому онлайн“. Проект является победителем Конкурса субсидий для социально ориентированных НКО, проводимого Комитетом общественных связей города Москвы. К участию в Проекте приглашаются жители столицы, желающие узнать, как управлять многоквартирным домом. В рамках вебинаров будут подняты вопросы реализации региональной программы капитального ремонта в городе. Профессионалы и специалисты в сфере жилищно-коммунального хозяйства доступным и простым языком научат проводить общие собрания собственников во всех форматах; разъяснят, как организовать и принять капитальный ремонт; расскажут, как можно сэкономить на оплате ЖКХ; что такое ТСЖ и как его создать; расскажут о том, как взаимодействовать с управляющими компаниями, научить их уважать собственников и что такое энергоэффективность. Для участия необходимо только наличие интернета и желания. Проект реализуется дистанционно и бесплатно. Для просмотра необходимо: зарегистрироваться на сайте https://проектшгп.онлайн/ или направить заявку на электронный адрес: projectshgp@yandex.ruФедеральный проект „Школа грамотного потребителя“ »