Макрон замахнулся на Китай и Индию

Президент Пятой республики Эмманюэль Макрон во время визита в Сидней предложил в противовес Китаю создать альянс Франции , Индии и Австралии . Если учитывать его предыдущие заявления и инициативы, то можно смело говорить о намерении молодого и энергичного политика сделать Париж законодателем мод — только не в одежде, а в геополитике.

Французский президент продолжает путешествовать по миру и везде буквально очаровывает публику. Во время поездки в Вашингтон он долго обнимался с Дональдом Трампом и позволил ему смахнуть перхоть со своего пиджака: планету облетели кадры столь трогательного тактильного общения. Пребывание в Сиднее тоже стало мировой новостью из-за курьезного случая: он нечаянно назвал жену австралийского премьера «вкусной», употребив английское слово delicious, которое созвучно с французским délicieux («восхитительная»). Но глава правительства Австралии Малькольм Тернбулл назвал сомнительный комплимент «очаровательным» и «незабываемым». «Люси была очень польщена», — сказал премьер без тени обиды или ревности.

Official White House Photo by Shealah Craighead

За всеми казусами чувствуется стремление Макрона поднять значимость Франции в мире и быть не просто руководителем одной из стран Евросоюза , пусть и достаточно крупной, но встать в одном ряду с лидерами мировых держав. Причем у этих амбиций есть вполне весомые основания. News.ru уже писал, что одной из целей государственного визита Макрона в США было получение прав «оператора» Вашингтона в Старом Свете. Франция готова активизировать совместные с США военные операции в Сирии и рассчитывает стать привилегированным партнером Штатов. Как признался Макрон, он отдал приказ участвовать в нанесении ударов по Сирии, чтобы стать «ровней Путину». Хозяин Белого дома подбодрил хозяина Елисейского дворца, сказав о желании иметь дела напрямую с Парижем, в обход ЕС.

«Президент Франции и я работаем по вопросам торговли, но торговля с Францией осложняется тем, что перед нами Европейский союз. Я бы хотел взаимодействовать только с Францией», — сказал Трамп.

На фоне удивительно теплого трехдневного пребывания Макрона в США показательно смотрится визит в Вашингтон Ангелы Меркель, которой Трамп уделил всего пару часов. Не забывает Макрон, что вполне естественно, и внутриевропейскую политику. Он с осени прошлого года, с момента своей знаменитой речи перед студентами Сорбонны, не устаёт повторять о том, что у Парижа есть свой план кардинального реформирования ЕС: среди предложений французского лидера обязательное создание европейских сил быстрого реагирования, выработка общей военной доктрины, формирование единого оборонного бюджета, разработка расширенной программы по решению миграционной проблемы, образование общеевропейского бюджета для инвестиций в инновации.

«Европа, которую мы знаем, слишком слаба, медлительна и неэффективна. Но только Европа может предоставить нам возможность действовать перед лицом главных вызовов современности», — вдохновлял Макрон подрастающее поколение.

И уже мало у кого возникает вопрос, кого он хотел бы видеть лидером новой, уже сильной, не медлительной и эффективной Европы. Причём у Франции для первенства есть достаточный потенциал. После Brexit её экономику в Европе будет опережать только германская.

Новой Каледонии, Теперь же, во время визита в Австралию, Макрон решил заявить о Франции, как о значимом игроке ещё в Тихом и Индийском океанах. Формально ему это право дают Заморские территории — остатки былой мощи Парижа времён колониализма. Это острова Реюньон и Майотта в Индийском океане с общим населением более миллиона человек и архипелаги Французской Полинезии Уоллиса и Футуны с населением почти полмиллиона в Тихом океане.

Помимо островов Францию связывают давние многомиллиардные контракты с основными игроками региона, в частности в области военно-технического сотрудничества. Как пишет Reuters , только подводных лодок Австралия планирует купить у Франции на 38 млрд долларов.

Активно также Франция взаимодействует с Индией . Помимо поставок самолетов Rafale (на сумму около 8 млрд), Париж и Дели договорились сотрудничать в области энергетики, к примеру, о строительстве солнечных и атомных электростанций. На сегодняшний день Франция стала наиболее крупным торговым партнером из членов ЕС. И нет ничего удивительного в том, что в марте Макрона индийский премьер Нарендра Моди принимал не менее тепло, чем Трамп.

Макрон всерьез занялся именно большой геополитикой. США, Евросоюз, Сирия, Россия , Австралия, Индия… Картина была бы неполной без Китая. В январе французский президент был и там. Тогда он осторожно сказал, что проект КНР «Нового Шёлкового пути» не должен быть «односторонним». Сейчас в Сиднее он уже заявил о необходимости тройственного союза Франции, Австралии и Индии, чтобы сдерживать Китай.

«Эта новая ось Париж — Дели — Канберра является ключом к региону и отвечает нашим совместным целям в индийско-тихоокеанском регионе», — заявил французский лидер.

Только удастся ли Макрону реализовать все свои амбиции, хватит ли сил у современной Франции? Интересно, что после Австралии Макрон отправился в Новую Каледонию, где в следующем году должен состояться референдум о полной независимости. И ещё неизвестно, удастся ли сагитировать жителей островов не уходить из-под французского владычества.