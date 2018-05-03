Ульяновский замминистра после ЧП с гибелью женщины от формалина

САМАРА , 3 мая — РИА Новости . Заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Андрей Баранов уволен после волокиты с финансовой помощью семье женщины, которая умерла после того, как ей в медсанчасти вместо физраствора ввели формалин, сообщил в четверг РИА Новости пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук Инцидент, который привел к смерти женщины, произошел 15 марта в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска . После плановой хирургической операции одним из медработников в организм 28-летней пациентки был ошибочно введен формалин. Женщину госпитализировали в реанимацию, а позже перевезли в Москву , где она скончалась 5 апреля. Следователи возбудили дело по статье 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, позже ее переквалифицировали на ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В середине апреля по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова из резервного фонда правительства семье погибшей выделили 1 миллион рублей. Тогда Морозов извинился перед родственниками женщины «за чиновничью волокиту при выделении средств на организацию похорон». "Заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Андрей Баранов уволен, так как не выполнил поручение губернатора по оказанию финансовой и организационной помощи семье погибшей женщины", — сказал Гончарук. Ранее сообщалось, что допустившие ошибку сотрудники были уволены, представители администрации медсанчасти получили выговор и штраф. По поручению главы региона от занимаемой должности также освобожден главврач медсанчасти, где произошло ЧП. Правительство Ульяновской области также обратилось в Минздрав РФ с просьбой провести аудит работы учреждений здравоохранения региона.