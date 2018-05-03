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Ограждение газона отремонтировали во дворе на Дыбенко
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Ограждение газона отремонтировали во дворе на Дыбенко 

Управа района Ховрино города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Во дворе дома 42 по улице Дыбенко отремонтировали ограждение газона. Работы выполнили после обращения жителя района Ховрино с соответствующей просьбой на портал «Наш город». Об устранении замечания отчитался исполняющий обязанности главы управы Андрей Ветохин.
«Сообщаю, что газонное ограждение отремонтировано», — говорится в официальном ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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