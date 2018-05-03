Замначальника краснодарской полиции уволен в связи с утратой доверия

Краснодар . 3 мая — Новая Кубань. Из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в связи с утратой доверия уволен заместитель начальника УМВД России по городу Краснодару. Об этом сообщил дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проведение служебной проверки было связано с наличием информации о возможном конфликте интересов. Он был связан с тем, что в курируемом заместителем начальника подразделении на протяжении двух месяцев несет службу его близкая родственница. Данный факт мог привести к личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей. О таком положении дел полицейский свое руководство естественно не извещал.