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Замначальника краснодарской полиции уволен в связи с утратой доверия
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Замначальника краснодарской полиции уволен в связи с утратой доверия 

Новая Кубань 39 минут назад
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в связи с утратой доверия уволен заместитель начальника УМВД России по городу Краснодару. Об этом сообщил дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Проведение служебной проверки было связано с наличием информации о возможном конфликте интересов. Он был связан с тем, что в курируемом заместителем начальника подразделении на протяжении двух месяцев несет службу его близкая родственница. Данный факт мог привести к личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей. О таком положении дел полицейский свое руководство естественно не извещал.
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