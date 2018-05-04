В Самаре открылся ряд водных маршрутов

Самаре с 4 мая открываются маршруты по направлениям Самара — Шелехметь, Осипенко — Гаврилова Поляна, Осипенко — Зеленая Роща. С 5 мая открывается маршрут Самара — Зольное, пишет НИА «Самара»

Кроме того, с 20 апреля уже открыта грузовая переправа Октябрьский спуск — Рождествено.

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» образовано в 2009 году. Дочернее предприятие Самарского речного порта. Осуществляет грузовые и пассажирские перевозки по внутренним водным путям, организует туристические маршруты и обслуживает транспортные средства.

Флот обслуживающий пассажиров состоит из 22 единиц самоходного и 20 единиц несамоходного судна различных типов и назначения. Инфраструктура предприятия включает в себя административное здание (руководство, эксплуатационно-обслуживающий персонал), ремонтную базу и стоянку для отстоя флота.