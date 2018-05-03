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В ГД предложили обсудить целесообразность запрета на ввоз лекарств из США
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В ГД предложили обсудить целесообразность запрета на ввоз лекарств из США 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам в заключении на законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран предложил дополнительно обсудить целесообразность предлагаемого проекта запрета на ввоз в Россию лекарств из США и других иностранных государств.
Как отмечают в комитете, важно оценить все политические, экономические, социальные последствия — как позитивные, так и негативные — при принятии соответствующих ответных мер.
"В связи с этим полагаем необходимым дополнительно обсудить вопрос о целесообразности введения пунктом 15 статьи 2 законопроекта запрета или ограничения ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в Соединенных Штатах Америки и (или) иных иностранных государствах, по перечню таких средств и препаратов, определяемому правительством Российской Федерации", — говорится в заключении, опубликованном в базе данных Госдумы.
В комитете напомнили, что в соответствии с проектом, запрет или ограничение не распространяются на лекарства, аналоги которых не производятся в РФ или иностранных государствах. В то же время отмечается, что такая мера может негативно сказаться как на наличии необходимых лекарств, так и на росте цен на них, что плохо отразится на положении наиболее уязвимых групп населения — инвалидах, пациентах, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями.
Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
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