В ГД предложили обсудить целесообразность запрета на ввоз лекарств из США

Как отмечают в комитете, важно оценить все политические, экономические, социальные последствия — как позитивные, так и негативные — при принятии соответствующих ответных мер.

"В связи с этим полагаем необходимым дополнительно обсудить вопрос о целесообразности введения пунктом 15 статьи 2 законопроекта запрета или ограничения ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в Соединенных Штатах Америки и (или) иных иностранных государствах, по перечню таких средств и препаратов, определяемому правительством Российской Федерации ", — говорится в заключении, опубликованном в базе данных Госдумы

В комитете напомнили, что в соответствии с проектом, запрет или ограничение не распространяются на лекарства, аналоги которых не производятся в РФ или иностранных государствах. В то же время отмечается, что такая мера может негативно сказаться как на наличии необходимых лекарств, так и на росте цен на них, что плохо отразится на положении наиболее уязвимых групп населения — инвалидах, пациентах, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями.