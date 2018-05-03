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Управляющая компания потребовала незаконно демонтировать вывески
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Управляющая компания потребовала незаконно демонтировать вывески 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
За предпринимателей вступилась бизнес-омбудсмен республики Карелия.
Арбитражным судом Карелии признано незаконным требование управляющей компании о демонтаже вывесок,
сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия.
К бизнес-омбудсмену Карелии Елене Гнётовой обратились предприниматели города Петрозаводска с жалобой на требование Управляющей компании многоквартирного дома демонтировать вывески по предписанию Государственной жилищной инспекции Карелии.
Изучив материалы дела, Уполномоченный по защите прав предпринимателей пришла к выводу, что такое требование нарушает как права предпринимателей на информирование о своей деятельности, так и права потребителей. Отсутствие вывесок могло повлечь за собой нарушение требований Федерального закона «О защите прав потребителей» и негативно сказаться на доступности услуг, оказываемых предпринимателями населению.
По обращению Уполномоченного Прокуратурой Республики Карелия было выявлено превышение компетенции органа жилищного надзора в части указания на рекламный характер конструкций, в результате чего жилищной инспекцией были внесены изменения в предписание.
Поскольку Управляющая компания многоквартирного дома подала иск в суд с просьбой обязать предпринимателей демонтировать вывески, Уполномоченный Елена Гнётова выступила в суде третьим лицом. На судебных процессах Бизнес-омбудсмен представила суду свою аргументированную позицию по делу.
26 апреля 2018 года заседание Арбитражного суда Карелии завершилось в пользу предпринимателей. Суд признал требования о демонтаже вывесок незаконными (Дело А26-10593/2017). Права предпринимателей восстановлены.
По материалам: ptzgovorit.ru
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