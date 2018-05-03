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В России предложили ввести штрафы за завышение цен на жизненно важные лекарства
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В России предложили ввести штрафы за завышение цен на жизненно важные лекарства 

RT на русском 43 минуты назад
В России предложили ввести штрафы за завышение цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), сообщает газета «Известия».
С такой инициативой выступил Минздрав. Проект федерального закона уже разработан. В настоящее время он находится на стадии внутриведомственного согласования и готовится к отправке в правительство, заявили в министерстве.
Штрафы для должностных лиц могут составить от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам.
В Минздраве рассчитывают, что закон вступит в силу с 1 декабря 2018 года.
Ранее член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН оценил качество лекарств, производимых в России.
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