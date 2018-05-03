В России предложили ввести штрафы за завышение цен на жизненно важные лекарства

России предложили ввести штрафы за завышение цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), сообщает газета «Известия»

С такой инициативой выступил Минздрав . Проект федерального закона уже разработан. В настоящее время он находится на стадии внутриведомственного согласования и готовится к отправке в правительство, заявили в министерстве.

Штрафы для должностных лиц могут составить от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам.

В Минздраве рассчитывают, что закон вступит в силу с 1 декабря 2018 года.