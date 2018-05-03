В Ульяновске раздавили более полутонны санкционных груш из Польши

На полигоне в Ульяновске были целенаправленно уничтожены путем раздавливания 638 кг обнаруженных Россельхознадзором запрещенных польских груш. На одной из оптово-розничных баз нашего города проверяющие из Россельхознадзора выявили запрещенные продукты из Польской республики , о чем свидетельствовали этикетки на таре. Известно, что ввоз сельхозпродукции из Польши в Россию запрещен. 25 апреля вся запрещенная продукция — груши в количестве 638 кг была уничтожена механическим способом — попросту раздавлена трактором на полигоне бытовых отходов.