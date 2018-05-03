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В Ульяновске раздавили более полутонны санкционных груш из Польши
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В Ульяновске раздавили более полутонны санкционных груш из Польши 

АиФ — Ульяновск 47 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
На полигоне в Ульяновске были целенаправленно уничтожены путем раздавливания 638 кг обнаруженных Россельхознадзором запрещенных польских груш.
На одной из оптово-розничных баз нашего города проверяющие из Россельхознадзора выявили запрещенные продукты из Польской республики, о чем свидетельствовали этикетки на таре. Известно, что ввоз сельхозпродукции из Польши в Россию запрещен.
25 апреля вся запрещенная продукция — груши в количестве 638 кг была уничтожена механическим способом — попросту раздавлена трактором на полигоне бытовых отходов.
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