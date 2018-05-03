На Ставрополье спасатели задействовали экскаватор в спасении коровы

Ставропольском крае сотрудники аварийно-спасательной службы вытащили корову, провалившуюся в колодец очистных сооружений. Чтобы вызволить животное, они задействовали экскаватор.

ЧП произошло в конце апреля на окраине села Дивного в Апанасенковском районе. Черно-белая корова отбилась от стада и провалилась в заброшенные очистные сооружения, представляющие собой несколько соединенных бетонных колец глубиной более трех метров. Обнаруживший беглянку пастух не смог достать ее собственными силами и вызвал спасателей.

Прибывшие на место специалисты спустились вниз и обвязали корову веревкой за передние копыта и рога, а конец веревки привязали к ковшу экскаватора, после чего осторожно приподняли корову так, что она стала на задние копыта. Затем ее привязали уже за задние копыта, после чего ковшом вытащили наружу.

Некоторое время животное пролежало на земле без сил, однако затем пришло в себя и поднялось на ноги, сообщается на сайте ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».