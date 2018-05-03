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XCMG проводит международный конкурс среди машинистов погрузчиков в Казахстане
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XCMG проводит международный конкурс среди машинистов погрузчиков в Казахстане 

ТАСС 43 минуты назад
АЛМАТЫ (ALMATY), Казахстан, 3 мая 2018 г. /PRNewswire/ — Компания XCMG, ведущий мировой производитель строительной техники, провела свой третий конкурс машинистов погрузчиков в казахском Алматы. 18 машинистов из всех регионов страны соревновались в выполнении ряда операций и точных маневров с использованием знаменитого платформенного погрузчика серии V от XCMG.
По окончании конкурса жюри, в состав которого вошли представители компании-производителя и местные эксперты строительного сектора, присудили победу Муратбеку Уткилбаеву, продемонстрировавшему лучшие результаты в аспектах маневренности, эффективности и коэффициента ошибок.
"Поздравляем г-на Уткилбаева с впечатляющей победой! — отметил вице-президент XCMG Ван Цинчжу (Wang Qingzhu). — Все конкурсанты отлично проявили себя, а их коллективный результат наглядно демонстрирует высокий профессионализм людей, работающих в строительной отрасли Казахстана. За последние шесть лет XCMG экспортировала в Казахстан свыше 3 000 погрузчиков, которые успели обслужить почти 100 строительных проектов. Эта страна является крупнейшим рынком строительной техники в Центральной Азии и ключевым звеном для реализации китайской инициативы «Пояс и путь», что делает его одним из важнейших рынков для нас. Мы с нетерпением ждем возможности углубить наши партнерские связи с местными представителями отрасли".
"Я слышал много хорошего о погрузчиках XCMG серии V от сотрудников ООО «Ас-Ай Лтд.» и давно хотел испытать их лично. Я принял решение участвовать в конкурсе, дабы познакомиться с функциональными возможностями и оценить качество продукции китайского производителя, — прокомментировал победитель конкурса Муратбек Уткилбаев. — Этот погрузчик отличается гибкостью, точностью и регулируемостью даже при полной загрузке. И, что самое важное, — он энергоэкономичен".
Саджан Узбеков, эксперт Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, посетил конкурс и дал высокую оценку вкладу XCMG в продвижение экономико-культурного развития двух стран. Он также отметил, что конкурс подтверждает статус XCMG как бренда строительной техники мирового класса.
В ходе мероприятия XCMG также подписала договор на поставку 500 погрузчиков компании «Ас-Ай Лтд.», тем самым положив отличное начало 2018 году.
О компании XCMG
Компания XCMG является многонациональной корпорацией, специализирующейся на производстве тяжелого машинного оборудования, и обладает 74-летней историей. На сегодняшний день предприятие занимает шестое место в рейтинге ведущих игроков отрасли строительной техники. Продукция компании экспортируется в 177 стран и регионов мира.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.xcmg.com или страницы XCMG в Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Instagram.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/686330/XCMG.jpg  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Хань Чжан (Han Zhang), +86-516-87739408, 953973793@qq.com
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