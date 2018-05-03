На пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц состоится районный праздник

Ежегодный праздник, День района Куркино , состоится на центральной площади у перекрестка Соколово-Мещерской и Юровской улиц 27 мая.

К участию приглашаются творческие коллективы, общественные организации, предприниматели и все активные жители.

— На празднике будет представлена масштабная концертная программа, пройдут спортивные и оздоровительные занятия, промо-акции, благотворительные мероприятия, мастер-классы, выставки, ярмарки, будут работать уличные кафе, — отметили организаторы.

Оформленную заявку для участия в фестивале можно отправить на электронный адрес kurkino.festival@mail.ru. Форма заявки —https://drive.google.com/file/d/1aen6m3Xj13DJDZOPv8Uz

(ск)