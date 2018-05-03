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Минтруд поставит эксперимент по повышению производительности труда
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Минтруд поставит эксперимент по повышению производительности труда 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Апробация инструментов, выявляющих резервы повышения производительности труда, пройдет на предприятиях Тюменской области и Пермского края, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
Минтруд России является одним из исполнителей программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В рамках реализации программы ВНИИ труда Минтруда разработал комплекс диагностических инструментов, направленных на выявление резервов повышения производительности труда на предприятиях.
"Апробация инструментов пройдет на предприятиях Тюменской области и Пермского края. Предприятия–участники программы проведут экспресс-диагностику факторов, влияющих на производительность труда, с применением разработанных НИИ труда инструментов — чек-листов, калькуляторов, бенчмаркинга", — цитируют в пресс-службе Минтруда слова Топилина.
"Будут оцениваться факторы, характеризующие состояние охраны труда, организации труда, ценностно-мотивационной среды и другие. В результате предприятия получат четкое представление о финансовых, экономических, временных потерях, которые можно избежать, и об областях роста в их системах управления", — пояснил глава Минтруда.
По его словам, в случае успешности эксперимента «будет принято решение о включении инструментов в приоритетную программу для широкого применения».
Уточняется, что методическую поддержку предприятиям и администрирование апробации диагностики осуществляют эксперты ВНИИ труда Минтруда.
Реализация приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», ответственным исполнителем которой является Минэкономразвития России, началась в 2017 году. Основной целью программы в 2018 году является запуск и реализация программ повышения производительности труда и поддержки занятости в 15 субъектах РФ и на 150 предприятиях с достижением по каждому субъекту РФ прироста производительности труда на 5% и доли трудоустроенных работников с уровнем заработной платы не ниже предыдущего года.
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