Минтруд поставит эксперимент по повышению производительности труда

Минтруд России является одним из исполнителей программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В рамках реализации программы ВНИИ труда Минтруда разработал комплекс диагностических инструментов, направленных на выявление резервов повышения производительности труда на предприятиях.

"Апробация инструментов пройдет на предприятиях Тюменской области и Пермского края. Предприятия–участники программы проведут экспресс-диагностику факторов, влияющих на производительность труда, с применением разработанных НИИ труда инструментов — чек-листов, калькуляторов, бенчмаркинга", — цитируют в пресс-службе Минтруда слова Топилина.

"Будут оцениваться факторы, характеризующие состояние охраны труда, организации труда, ценностно-мотивационной среды и другие. В результате предприятия получат четкое представление о финансовых, экономических, временных потерях, которые можно избежать, и об областях роста в их системах управления", — пояснил глава Минтруда.

По его словам, в случае успешности эксперимента «будет принято решение о включении инструментов в приоритетную программу для широкого применения».

Уточняется, что методическую поддержку предприятиям и администрирование апробации диагностики осуществляют эксперты ВНИИ труда Минтруда.