Заградительный столбик отремонтировали во дворе на Бибиревской

После обращения жителя Алтуфьевского района с соответствующей просьбой на портал «Наш город» во дворе дома 9 по Бибиревской улице отремонтировали покосившийся заградительный столбик. О проведении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Факт, указанный в обращении, подтвержден. Заградительный столбик восстановлен, замечания устранены», — уточняется в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)