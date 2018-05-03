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Заградительный столбик отремонтировали во дворе на Бибиревской
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Заградительный столбик отремонтировали во дворе на Бибиревской 

Управа Алтуфьевского района 45 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жителя Алтуфьевского района с соответствующей просьбой на портал «Наш город» во дворе дома 9 по Бибиревской улице отремонтировали покосившийся заградительный столбик. О проведении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко.
«Факт, указанный в обращении, подтвержден. Заградительный столбик восстановлен, замечания устранены», — уточняется в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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