Елена Лекомцева возглавила «Нижегородэлектротранс» 

Муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс» возглавит бывший сотрудник регионального министерства транспорта и автомобильных дорог Елена Лекомцева. Такое решение принял мэр Нижнего Владимир Панов, сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.
Замом Лекомцевой назначен выпускник Московского госуниверситета путей сообщения Владимир Котов.
Согласно информации, в конкурсе на замещение вакантной должности принимали участие 6 человек.
Лекомцева и Котов приступили к работе на новом месте с 3 мая.
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