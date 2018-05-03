Елена Лекомцева возглавила «Нижегородэлектротранс»

Муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс» возглавит бывший сотрудник регионального министерства транспорта и автомобильных дорог Елена Лекомцева. Такое решение принял мэр Нижнего Владимир Панов , сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, в конкурсе на замещение вакантной должности принимали участие 6 человек.

Лекомцева и Котов приступили к работе на новом месте с 3 мая.

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