Стюард из Саратова поплатился здоровьем из-за «голодных» волгоградских пикаперов

Волгограде ночью с 1 на 2 мая двое жителей Кировского района отчаянно искали утех в обществе свободных женщин. Молодые мужчины отправились на поиски приключений в Центральный район. Там они успели познакомиться с четырьмя дамами. Девушки из двух разных компаний оказались родом из Саратова . Получив отказ в обоих случаях, волгоградцы раниили в живот стюарда.

ГУ МВД — В первом случае ночью 2 мая в полицию обратились двое жительниц Саратовской области . Девушки 24 и 30 лет сообщили, что двое волгоградцев, с которыми они познакомились через интернет, отобрали у них паспорта и деньги и требовали интимных услуг, — рассказали V1.ru России по Волгоградской области . — При этом девушки пояснили, что сами пригласили мужчин в квартиру, которую заведомо сняли в Центральном районе, собираясь на праздники в город-герой.

Саратвчанкам удалось сбежать от пикаперов, которые кроме прочего угрожали им пистолдетом. Девушки забаррикадировались в лифте. Мужчины отправились дальше искать приключения.

Продолжив гулять по Центральному району, мужчины увидели на улице двух других девушек. Подсев к ним на лавочку, волгоградцы завели знакомство. Оказалось, что и эти девушки из Саратова, а в Волгограде находятся по работе. Новые знакомые пикаперов оказались стюардессами.

— В одном из дворов Центрального района волгоградцы познакомились с двумя стюардессами, также жительницами Саратовской области, на период между рейсами снявшими в Волгограде квартиру. Однако и это знакомство завершилось конфликтом. Знаки внимания, оказываемые девушкам, были крайне навязчивы и непристойны, в результате чего к ним на помощь спустился их коллега — 24-летний стюард авиалиний. В ходе возникшего конфликта злоумышленники выстрелили ему в живот из травматического. Пострадавший был доставлен в больницу. Полицейские Центрального района задержали жителей Кировского района по горячим следам совместно с патрулировавшим улицы нарядом Росгвардии. Пикаперами оказались 25-летний и 30-летний мужчины.

— Оба волгоградца нигде не работают и раньше уже были осуждены за разные преступления. Похищенное изъято и возвращено потерпевшим. Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Разбой», — сообщают в главке.