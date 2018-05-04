В Москве пройдет ежегодный мотофестиваль 

Завтра в столице при информационной поддержке Авторадио пройдет ежегодный «Московский мотофестиваль». Праздник начнётся 5-ого мая с большого мотопарада. Своё участие в нём уже подтвердили 3 тысячи мотоциклистов. Они начнут собираться с девяти утра на проспекте Академика Сахарова, стартует мотоколонна в 11-30. Байкеры проедут по Садовому кольцу, проспекту Мира до памятника «Рабочий и Колхозница». Финиширует парад в 12:30 на Воробьевых горах. Там развернется главная площадка мотофестиваля, где пройдет рок-концерт Авторадио. Все желающие, не только байкеры смогут послушать выступления групп Танцы минус, Крематорий, Моральный кодекс «Круиз», «Серьга» и «Ва Банк». Вечером на Воробьевых горах разыграют мотоцикл BMW. Регистрация для участия в розыгрыше будет открыта днем на проспекте Академика Сахарова. Всё что нужно сделать — заполнить простую анкету, которую получить можно на месте.