В Архангельске при уборке снега сломали часть плитки на Чумбаровке

Состояние проспекта Чумбарова-Лучинского после зимы обследовали специалисты департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

«Сегодня на некоторых участках выявлены повреждения покрытия из плитки в виде сколов, выщербления камня и разрушения швов, — говорит директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Пётр Чечулин. — Характер повреждений указывает на то, что они возникли вследствие уборки территории от снега механизированным способом. Муниципальный контракт на уборку данной территории заключён с ООО «Северная Роза», в адрес этой организации незамедлительно направлен запрос с требованием устранить выявленные повреждения тротуарной плитки».

Литературный сквер, сделанный на Чумбаровке в прошлом году, то покрытие в этом месте осталось в порядке.

Напомним, большой участок проспекта Чумбарова-Лучинского был отремонтирован осенью 2018 года по программе «Формирование комфортной городской среды». Работы были приняты без замечаний.