Главный городской фонтан Нижнего Новгорода заработает 4 мая

Главный городской фонтан Нижнего Новгорода, расположенный на площади Минина и Пожарского, заработает 4 мая, сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

После пуска воды, который по традиции символизирует старт летнего сезона, в Малом сквере будут организованы праздничные мероприятия.

Напомним, что в прошлом году главный нижегородский фонтан отпраздновал свой 170-й юбилей. Именно с него началась история водоснабжения города — ранее он был единственным источником питьевой воды. Отметим, что фонтан дважды реставрировался (была построена подземная часть, и установлено новое оборудование, которое позволяет создать эффект «танцующего» фонтана), но он и сейчас сохраняет свой исторический вид.