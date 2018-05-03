Ещё
Главный городской фонтан Нижнего Новгорода заработает 4 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин провел массовые отставки
Путин провел массовые отставки

Главный городской фонтан Нижнего Новгорода заработает 4 мая 

АиФ Нижний Новгород 49 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Главный городской фонтан Нижнего Новгорода, расположенный на площади Минина и Пожарского, заработает 4 мая, сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.
После пуска воды, который по традиции символизирует старт летнего сезона, в Малом сквере будут организованы праздничные мероприятия.
Напомним, что в прошлом году главный нижегородский фонтан отпраздновал свой 170-й юбилей. Именно с него началась история водоснабжения города — ранее он был единственным источником питьевой воды. Отметим, что фонтан дважды реставрировался (была построена подземная часть, и установлено новое оборудование, которое позволяет создать эффект «танцующего» фонтана), но он и сейчас сохраняет свой исторический вид.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Выборы губернатора должны стать главной повесткой дня - политолог Прудник Нижегородцы перекрыли проспект Ильича из-за доплат за отопление В Нижегородской области ищут пропавшую 9 апреля 21-летнюю Наталью Михайлову
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе61
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ163
Популярный российский блогер найден мертвым17
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии361
В России могут ввести новый налог198
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение