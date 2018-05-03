Медведев выделил 45 миллионов на строительство духовного центра в Тагиле

«Автономная некоммерческая организация по созданию, восстановлению и деятельности духовно-просветительских центров Нижнетагильской епархии» получит из федерального бюджета без малого 45 миллионов в качестве субсидии. Стоит отметить, что организация создана менее полугода назад, ее возглавляет священник Николай Иванов

Духовный центр планируется построить в районе храма Александра Невского , сообщил корреспонденту «ФедералПресс» руководитель информационного отдела Нижнетагильской епархии Дмитрий Спартак.

«Его задача — реализация епархиальных образовательных и миссионерских проектов», — сказал он. В число таких проектов могут войти различные конференции, а также киноклуб. Когда планируется построить центр, представитель епархии пояснить не смог.

Известный богослов, протодьякон Андрей Кураев в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» выразил сомнение в эффективности духовных центров РПЦ . «Покажите мне хоть один духовный центр, деятельность которого была бы ориентирована на горожан. Такие центры были раньше, когда их создавали энтузиасты», — заявил он.

Ранее Кураев писал в своем блоге, что под видом духовных центров зачастую строятся епископские резиденции. В свою очередь, Дмитрий Спартак заверил, что никаких жилых помещений в тагильском центре не будет.