Ещё
Медведев выделил 45 миллионов на строительство духовного центра в Тагиле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев выделил 45 миллионов на строительство духовного центра в Тагиле 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Автономная некоммерческая организация по созданию, восстановлению и деятельности духовно-просветительских центров Нижнетагильской епархии» получит из федерального бюджета без малого 45 миллионов в качестве субсидии. Стоит отметить, что организация создана менее полугода назад, ее возглавляет священник Николай Иванов.
Духовный центр планируется построить в районе храма Александра Невского, сообщил корреспонденту «ФедералПресс» руководитель информационного отдела Нижнетагильской епархии Дмитрий Спартак.
«Его задача — реализация епархиальных образовательных и миссионерских проектов», — сказал он. В число таких проектов могут войти различные конференции, а также киноклуб. Когда планируется построить центр, представитель епархии пояснить не смог.
Известный богослов, протодьякон Андрей Кураев в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» выразил сомнение в эффективности духовных центров РПЦ. «Покажите мне хоть один духовный центр, деятельность которого была бы ориентирована на горожан. Такие центры были раньше, когда их создавали энтузиасты», — заявил он.
Ранее Кураев писал в своем блоге, что под видом духовных центров зачастую строятся епископские резиденции. В свою очередь, Дмитрий Спартак заверил, что никаких жилых помещений в тагильском центре не будет.
«ФедералПресс» напоминает, что в прошлом году субсидию на 40 млн рублей получил духовный центр в Каменске-Уральском. Он создается при местном мужском монастыре.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
АПЭК: встреча с Путиным – уже не гарантия сохранения влиятельности губернатора Министр физкультуры и спорта Краснодарского края отправлена под домашний арест Семейный подряд полицейских на Кубани незаконно обеспечивал себя матпомощью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии168
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе332
В России может появиться новый налог71
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы104
Россияне побили рекорд бегства в США395
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение