Семейный подряд полицейских на Кубани незаконно обеспечивал себя матпомощью

В в пресс-службе краевого главка МВДподтвердили, что Вячеслава Яшин стал фигурантом проверки. Ранее сетевое издание Мэш сообщило, что недавно внутриведомственная проверка выявила множество приказов о материальной помощи, которая направлялась самому Вячеславу Яшину. Именно его подпись стояла на распоряжении о выделении денежных средств. Журналисты называют его замглавы краевой полиции. Однако на сайте краснодарского УМВД Вячеслав Яшин до сих пор значится, как действующий заместитель начальника городского Управления, полковник внутренней службы.

Также проверка установила, что приказы на выплаты готовила жена Вячеслава Яшина, трудившаяся специалистом отдела труда и заработной платы в том же месте, что и ее супруг. По результатам проверки полицейский был освобожден от занимаемой должности. А в настоящий момент теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вячеслав Яшин родился в 1972 году в городе Сочи . В 1994 году окончил Краснодарское высшее военное командное училище ракетных войск, после чего проходил службу в Вооруженых силах РФ

Образование высшее, в 2008 году окончил Академию Управления МВД России, расположенную в городе Москве , по специальности — «юриспруденция».

В органах внутренних дел служит с 1995 года. Службу в милиции начал с должности инспектора отделения кадров в УВД Западного округа города Краснодара . В 2004 году занял должность заместителя начальника управления — начальника отделения кадров УВД Западного округа, после чего был переведен в город Сочи, где работал в должности заместителя начальника УВД Центрального района. В 2007 году находился на должности начальника отдела по работе с личным составом УВД по городу Краснодару, после чего занимал ряд руководящих должностей, в том числе и в Динском районе. В 2015 году переведен на службу в Краснодарское ЛУ МВД России на транспорте в должности помощника начальника линейного управления — начальника отдела по работе с личным составом.

Имеет нагрудный знак «За верность долгу», нагрудный знак «200 лет МВД России», медаль МВД России «За отличие в службе» I, II, III степени, нагрудный знак «За службу России», медаль «За доблесть в службе», медаль «За боевое содружество», памятную медаль «За службу на Кавказе».