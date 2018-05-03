ВС признал законной самую странную особенность справок о судимости

Неутешительную позицию для людей, имевших когда-либо проблемы с законом, занял Верховный суд. Высшая инстанция оставила в силе приказ МВД , который предписывает указывать в справках о судимости данные о закрытых уголовных делах.

Как стало известно «КВ», в ВС с жалобой обратилась группа недовольных граждан. Заявители сетовали на несправедливый, по их мнению, порядок составления справок о судимости. Такой документ может понадобиться, например, при трудоустройстве или поступлении в некоторые вузы. Авторы жалобы сочли грубым нарушением своих прав тот факт, что в справке силовики указывают не только данные о неснятых и непогашенных судимостях, но и другие эпизоды криминального прошлого заявителя. Самый вопиющий случай — человек когда-то был в статусе подозреваемого или обвиняемого, но потом следователи поняли, что взяли «не того парня», и прекратили преследование. С одной стороны, перед законом такой гражданин кристально чист. Однако в справке всё равно будет написано, что он привлекался к уголовной ответственности. В результате карьера или мечта о хорошем образовании у такого бедолаги может рухнуть. Кроме того, просители отмечали в жалобе, что стражи порядка вписывают в справку сведения о снятых и погашенных судимостях, фактах освобождения по амнистии или на основании указа о помиловании и уголовных делах по статьям, которые впоследствии были декриминализированы. Авторы посчитали, что выставлять такие факты чужой биографии напоказ незаконно и несправедливо. По мнению жалобщиков, криминальный шлейф из-за нынешних правил тянется за человеком практически всю жизнь. Ведь неблаговидная информация хранится в полицейских базах до достижения заявителем 80 лет. Однако высшие судьи в своем решении отметили, что стражи порядка имеют право обрабатывать и хранить всю информацию о человеке. Это им нужно для того, чтобы следить за правопорядком и раскрывать преступления. Поэтому ничего предосудительного в таких правилах ВС не увидел и отказался их отменять. Источник