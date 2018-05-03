Чей картофель продают фермеры Ленобласти под видом своего 

Согласно доктрине — все в порядкеЧиновники комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области на вопрос о перспективах прекращения импорта белорусской картошки полны оптимизма:— Согласно доктрине продовольственной безопасности, каждый субъект Федерации сам обеспечивает снабжение своих жителей продовольствием. По действующему законодательству, Ленинградская область обеспечивает картофелем жителей Ленинградской области и делает это в полном объеме от потребностей. Комитет по агропромышленному комплексу, согласно регламенту, оказывает поддержку производству картофеля, — сообщили в комитете. После такого заявления спрашивать о возможных последствиях прекращения импорта белорусского картофеля в наш регион даже неловко: если Ленинградская область «обеспечивает картофелем жителей Ленинградской области», то какая, собственно, разница, есть белорусский картофель или нет?Запретить и надолго!Впрочем, в комитете по аграрно-промышленному комплексу на этот вопрос отвечать напрямую и не стали:— Все, что касается контроля реализации, рынка, потребительского спроса, участия Белоруссии — не входит в полномочия комитета по агропромышленному комплексу, — ответили чиновники. Неожиданным образом отреагировала на вопрос о последствиях возможного прекращения импорта белорусского картофеля для Петербурга и Ленобласти завлабораторией управления биотехнологическими системами в агробизнесе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Анна Кононенко:— Если импорт белорусского картофеля запретят на год-два, это очень плохо, областные фермеры просто не успеют восстановить пребывающие в весьма плачевном состоянии свои хозяйства до требуемого уровня, — предупредила она. По словам эксперта, белорусский картофель принципиально отличается от картофеля, производимого в Ленинградской области, лишь одной особенностью — ценой. Его привозят в наш регион по 5-6 рублей за килограмм, а себестоимость картофеля, выращенного здесь, 10-11 рублей. Правда, эксперт предполагает, что если белорусский картофель исчезнет из нашего региона на год-два, это приведет лишь к замене его другим, прежде всего египетским, картофелем. В целом же говорить о том, будто белорусский картофель нам не нужен, просто смешно, он занимает примерно половину рынка картофеля Петербурга и Ленинградской области. Потребность Ленинградской области в картофеле составляет примерно 300 тысяч тонн в год, потребность Петербурга — 500 тысяч тонн. В провальном в плане сбора урожая из-за плохой погоды 2017 году местные производители вырастили лишь около 60 тысяч тонн картофеля — это на порядок меньше, чем необходимо. "Россельхознадзор серьезно обеспокоен…"По мнению президента Союза фермеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александра Быкова, сегодня говорить о том, что область обеспечивает себя картофелем, даже некорректно. Основными причинами он называет резкое сокращение площадей, на которых выращивали овощи, и устаревшую технику. Если прибавить к этому климат, делающий Ленобласть зоной рискованного земледелия, и практически полное отсутствие современных овощехранилищ у местных хозяйств, то картинка вырисовывается не особо позитивная. Тем более что, по мнению Быкова, ситуация вообще не столь однозначна, как представляется на первый взгляд:-То, что продается на региональном рынке под вывеской «белорусский картофель», очень часто к белорусскому картофелю никакого отношения не имеет. Я лично, как-то купив картофель со словом «белорусский» в названии, обнаружил потом на упаковке надпись о стране происхождения — это был Израиль!Неслучайно, наверное, обеспокоены происходящим и правоохранительные органы. Сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, просивший сохранить инкогнито, оценил ситуацию весьма резко:— На рынке картофеля обоих регионов полный бардак. Все забито так называемым белорусским продуктом, под видом которого на самом деле везется картофель, происхождение которого не понимают даже сами поставщики. Местные фермеры быстро распродают свои хлипкие урожаи, потом едут на ту же Калининскую овощебазу, покупают там этот «белорусский картофель» и продают его под видом своего собственного, чтобы не терять доход. А когда кто-то чем-то заразится, нас заставят найти виновного. Интересно, кого же мы будем при таком раскладе искать?