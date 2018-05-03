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Встреча с населением района Печатники пройдет 16 мая
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Встреча с населением района Печатники пройдет 16 мая 

Управа района Печатники города Москвы 56 минут назад
Встреча с населением района Печатники пройдет в среду, 16 мая, ее проведет первый заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Альберт Юмадилов.
На этот раз запланирована одна тема для обсуждения — «Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благоустройству)».
Участие во встрече примут представители спортивно-досуговых и культурных центров района, участковые, а также сотрудники районного «Жилищника». Встреча состоится по адресу: ул. Шоссейная, д. 86 (здание управы). Начало в 19.00. Вход свободный. (то)
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