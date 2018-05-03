Встреча с населением района Печатники пройдет 16 мая

Встреча с населением района Печатники пройдет в среду, 16 мая, ее проведет первый заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Альберт Юмадилов

На этот раз запланирована одна тема для обсуждения — «Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благоустройству)».

Участие во встрече примут представители спортивно-досуговых и культурных центров района, участковые, а также сотрудники районного «Жилищника». Встреча состоится по адресу: ул. Шоссейная, д. 86 (здание управы). Начало в 19.00. Вход свободный. (то)