Жители Печатников приняли участие в первомайской демонстрации

Жители Печатников приняли участие в первомайской демонстрации, которая пришла 1 мая в центре города.

«В демонстрации приняли участие многочисленные трудовые коллективы, участники профсоюзов, студенческих и молодежных организаций, в том числе и наш большой и дружный коллектив ГБУ КСЦ «Печатники», который особо выделялся своей сплоченностью у стен Кремля и даже вызвал интерес у журналистов, которые взяли небольшое интервью у руководителя ГБУ КСЦ «Печатники», — сообщили в центре.

Посмотреть интервью можно по адресу: www.youtube.com/watch?v=KG3bkQ9ut2M. (то)