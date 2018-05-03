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Жители Печатников приняли участие в первомайской демонстрации
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Жители Печатников приняли участие в первомайской демонстрации 

Управа района Печатники города Москвы 57 минут назад
Жители Печатников приняли участие в первомайской демонстрации, которая пришла 1 мая в центре города.
«В демонстрации приняли участие многочисленные трудовые коллективы, участники профсоюзов, студенческих и молодежных организаций, в том числе и наш большой и дружный коллектив ГБУ КСЦ «Печатники», который особо выделялся своей сплоченностью у стен Кремля и даже вызвал интерес у журналистов, которые взяли небольшое интервью у руководителя ГБУ КСЦ «Печатники», — сообщили в центре.
Посмотреть интервью можно по адресу: www.youtube.com/watch?v=KG3bkQ9ut2M. (то)
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