Нижегородцев «нагрели» с отоплением

Возмущённые грабительскими ценами на отопление нижегородцы вышли на митинг — плата превышала обычную стоимость от 1,5 тысячи до 12 тысяч рублей. Демонстрация проходила в Автозаводском районе.

«Митингующие собрались на проспекте Ильича. Они недоумевали, почему не получили заранее предупреждение об увеличении платы. К собравшимся приезжал глава района Александр Нагин , он заверил, что разберется в сложившейся ситуации», — передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

На митинг пришли от 200 до 300 человек.

В свою очередь компании акционерное общество «Волкаэнергосбыт» заявили, что увеличение суммы обусловлено ежегодной корректировкой размера платы за отопление за предшествующий календарный год.

«В соответствии с постановлением правительства РФ в многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учета, плата за отопление определяется на основании среднемесячных показаний общедомовых приборов учета за предыдущий год», — пояснили в компании.

После в организации подчеркнули, что «они находятся в постоянном диалоге с потребителями» и встречаются с представителями ТСЖ, ДУКов и жителями районов для разъяснительной работы.