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Нижегородцев «нагрели» с отоплением
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Нижегородцев «нагрели» с отоплением 

News.ru 53 минуты назад
Возмущённые грабительскими ценами на отопление нижегородцы вышли на митинг — плата превышала обычную стоимость от 1,5 тысячи до 12 тысяч рублей. Демонстрация проходила в Автозаводском районе.
«Митингующие собрались на проспекте Ильича. Они недоумевали, почему не получили заранее предупреждение об увеличении платы. К собравшимся приезжал глава района Александр Нагин, он заверил, что разберется в сложившейся ситуации», — передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
На митинг пришли от 200 до 300 человек.
В свою очередь компании акционерное общество «Волкаэнергосбыт» заявили, что увеличение суммы обусловлено ежегодной корректировкой размера платы за отопление за предшествующий календарный год.
«В соответствии с постановлением правительства РФ в многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учета, плата за отопление определяется на основании среднемесячных показаний общедомовых приборов учета за предыдущий год», — пояснили в компании.
После в организации подчеркнули, что «они находятся в постоянном диалоге с потребителями» и встречаются с представителями ТСЖ, ДУКов и жителями районов для разъяснительной работы.
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