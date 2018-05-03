Стало известно, кто будет следить за соблюдением новых правил в аэропортах

Ранее сообщалось, что Мособлдума приняла поправки к региональному КоАП, которые позволят выписывать штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах "Домодедово" "Шереметьево" и " Жуковский ". Согласно поправкам, штрафы вводятся за такие нарушения, как засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, прослушивание музыки без наушников. Запрещается передвижение по территории аэропортов верхом на животных, гироскутерах, велосипедах и других транспортных средствах, кроме инвалидных колясок. Также не разрешается сидеть на полу, лежать на креслах и размещать на них багаж.

"Привлекать к административной ответственности будут сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Именно они законом наделены этими полномочиями. Необходимый состав инспекторов у нас имеется. По мере необходимости мы будем увеличивать (численность инспекторов). В ближайшее время мы планируем выставить по шесть человек в каждый аэропорт", — заявил Тресков.

Сотрудники минтранса, отслеживающие соблюдение правил, будут носить форму зеленого цвета с погонами и фуражки. «У них есть удостоверения установленного образца, выданные министерством транспорта», — пояснил Тресков.

Он добавил, что работать сотрудники по плану начнут на этой неделе.

Министр также отметил, что пассажиров, которые имеют посадочный талон или билет, не будут штрафовать за то, что они лежат на сидениях.