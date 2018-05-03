Ростовский-на-Дону ЭРЗ отмечает 144 года со дня основания

РЭРЗ — это завод-легенда. Основанный в 1874 году, он стал свидетелем самых переломных моментов в истории страны и города. От года к году завод и сам неустанно менялся: увеличивались производственные мощности, предприятие расширялось, изменялось расположение цехов, устанавливалось новое оборудование, росло число сотрудников.

«Ростовский-на-Дону ЭРЗ обладает мощным потенциалом, у него крепкие традиции, а главная ценность — это люди, которые здесь работают. А сейчас, в связи с ростом производства, одним из приоритетных направлений для нас является привлечение высококвалифицированных рабочих и инженеров с прогрессивным мышлением, с большим чувством ответственности за эффективность работы заводы», — отметил директор РЭРЗ Адель Мустафин.

Отметим, что в настоящее время завод динамично развивается, растет количество выпускаемой продукции. Так, в I квартале 2018 года РЭРЗ выпустил из ремонта 123 секции электровозов, что на 55% больше аналогичного периода прошлого года. Всего же в 2017 году было отремонтировано 467 секций подвижного состава, и это на 24,2% больше 2016 года.