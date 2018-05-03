В Волгограде в середине мая доставят колокола для храма Александра Невского

Колокола, отлитые на ярославском заводе, доставят в Волгоград для Александро-Невского собора в середине мая.

«Их привезут достаточно скоро, — отметил настоятель прихода протоирей Вячеслав Жебелев. — В середине мая их доставят в Волгоград. Это дар нашему городу. Их водрузят на постамент около строящегося собора, и у жителей будет уникальная возможность потрогать их и сфотографироваться с ними». Один из колоколов, «Благовест», высотой в 2,5 метра будет весить 12 тонн. Его юбка у основания в диаметре составит 2,5 метра. Отлит колокол будет по старинным технологиям.

Отметим, что ударные займут свое законное место после того, как достроят и осветят колокольню.