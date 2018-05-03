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В Волгограде в середине мая доставят колокола для храма Александра Невского
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В Волгограде в середине мая доставят колокола для храма Александра Невского 

АиФ Волгоград 57 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Колокола, отлитые на ярославском заводе, доставят в Волгоград для Александро-Невского собора в середине мая.
«Их привезут достаточно скоро, — отметил настоятель прихода протоирей Вячеслав Жебелев. — В середине мая их доставят в Волгоград. Это дар нашему городу. Их водрузят на постамент около строящегося собора, и у жителей будет уникальная возможность потрогать их и сфотографироваться с ними». Один из колоколов, «Благовест», высотой в 2,5 метра будет весить 12 тонн. Его юбка у основания в диаметре составит 2,5 метра. Отлит колокол будет по старинным технологиям.
Отметим, что ударные займут свое законное место после того, как достроят и осветят колокольню.
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