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Чуть более 700 сообщений оставили в апреле жители Лосинки на портале «Наш город»
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Чуть более 700 сообщений оставили в апреле жители Лосинки на портале «Наш город» 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В течение апреля жители и гости Лосиноостровского района оставили 725 сообщений на портале «Наш город». При этом самой популярной стала рубрика «Дворовые территории», куда поступило чуть менее половины всех сигналов; многие из них касались ям и выбоин во дворах, и благодаря неравнодушию жителей не один десяток подобных проблем удалось решить.
В частности, по просьбе жителей была вывезена демонтированная опора освещения из двора дома 43 по Анадырскому проезду; проверено пять автомобилей, долгое время стоящих без движения во дворах; отремонтированы и очищены от вандальных надписей десятки игровых снарядов на детских площадках.
По обыкновению весьма востребованной стала и категория «Многоквартирные дома». Чаще всего жители Лосинки просили наладить вышедшее из строя освещение в подъездах, наладить работу лифтов и провести уборку.
Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой интернет-пользователь, пройдя несложную процедуру регистрации. Также о проблемах во дворе или в доме можно сообщить в электронную приемную управы по адресу yrlos@mos.ru. (иб)
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