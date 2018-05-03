Чуть более 700 сообщений оставили в апреле жители Лосинки на портале «Наш город»

В течение апреля жители и гости Лосиноостровского района оставили 725 сообщений на портале «Наш город». При этом самой популярной стала рубрика «Дворовые территории», куда поступило чуть менее половины всех сигналов; многие из них касались ям и выбоин во дворах, и благодаря неравнодушию жителей не один десяток подобных проблем удалось решить.

В частности, по просьбе жителей была вывезена демонтированная опора освещения из двора дома 43 по Анадырскому проезду; проверено пять автомобилей, долгое время стоящих без движения во дворах; отремонтированы и очищены от вандальных надписей десятки игровых снарядов на детских площадках.

По обыкновению весьма востребованной стала и категория «Многоквартирные дома». Чаще всего жители Лосинки просили наладить вышедшее из строя освещение в подъездах, наладить работу лифтов и провести уборку.

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой интернет-пользователь, пройдя несложную процедуру регистрации. Также о проблемах во дворе или в доме можно сообщить в электронную приемную управы по адресу yrlos@mos.ru. (иб)