В Евросоюзе разгорелись споры об увеличении бюджета сообщества

Брюссель , несмотря на планируемый выход из организации Великобритании , хочет увеличить бюджет Евросоюза . Тем временем, ряд стран выступил с резкой критикой, подчёркивая, что данные меры носят в большей степени деструктивный характер, сообщают немецкие СМИ.

Еврокомиссии Комиссар ЕС по делам бюджета, представитель Германии Гюнтер Оттингер на период с 2021-го по 2027 год запланировал бюджет в размере 1,279 млрд евро. С 2014-го по 2020 год без корректировки инфляции было решено сделать 964 млрд Это потребует от стран-членов организации совершения дополнительных значительных выплат.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок отметил, что нужно не собирать больше средств, а рациональнее тратить имеющиеся. «Моя страна будет платить, как раньше», — заявил он. К Блоку присоединился и представитель Польши Конрад Шиманский. По его мнению, расширить бюджет возможно, однако это вызовет ряд серьёзных сложностей, которые необходимо предусмотреть заранее.

Негативно отреагировала и Франция . Там выразили обеспокоенность желанием Оттингера в целях увеличения бюджета сократить сельскохозяйственные траты. По мнению специалистов департамента сельского хозяйства страны, речь идёт об урезании выплат фермерам на четыре процента. «Это радикальное, массовое и недальновидное сокращение просто немыслимо», заявили в ведомстве.

Германия в свою очередь заявила, что готова участвовать в формировании европейского бюджета в большей степени, чем остальные государства, как это было всегда. «Мы возьмём на себя основную ответственность за укрепление Европейского союза, но это в итоге не исключает справедливого распределения бремени между всеми государствами-членами», — говорится в совместном заявлении министра финансов Олафа Шольца и министра иностранных дел Хайко Мааса.

Согласно последним данным, опубликованным ЕС, Германия потратила в 2016 году на европейский бюджет около 23,2 млрд евро. Ежегодно Берлин выделяет от одиннадцати до двенадцати миллиардов евро больше, чем другие государства-члены.