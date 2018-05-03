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В Самаре запустят подсветку на телебашне
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В Самаре запустят подсветку на телебашне 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
На Самарском телецентре в пятницу, 4 мая, запустят в эксплуатацию многоцветную динамическую подсветку.
Событие приурочили к чемпионату мира по футболу и 60-летию телецентра.
— Новая подсветка телебашни придаст ей неповторимый вид. А облик областной столицы станет более ярким, красочным и запоминающимся, — считают представители ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», которое финансировало проект архитектурно-художественной подсветки главной телебашни.
В апреле жители Самары сняли небольшое видео тестового запуска вышки.
Телебашня зажигает огни
Увидеть световое шоу в полном объеме можно будет в 21:00 4 мая. О режиме работы подсветки в остальные дни будет известно позже.
— Основой композиции стали восемь мощных прожекторов. Светоцветовую гамму дополнили 28 светильников и полторы тысячи светильников на тросе. Часть приборов установили на высоте почти 200 метров, — говорится в конкурсной документации, которую Федеральное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» предоставляла для торгов.
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