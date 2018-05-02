Минфин США на месяц продлил срок продажи активов «Русала»

Минфин США продлил конечный срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами компаний, попавших под санкции 6 апреля, до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая, гпередает ТАСС . В этот список вошли в том числе «Русал» En+ , «ГАЗ».

Кроме того, в санкционные документы, внесена ссылка о том, что операции американских резидентов с «Русалом» и его структурами должны быть отменены или завершены до 23 октября текущего года.