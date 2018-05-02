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Минфин США на месяц продлил срок продажи активов «Русала»
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Минфин США на месяц продлил срок продажи активов «Русала» 

BFM.RU 2 мая 2018
Минфин США продлил конечный срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами компаний, попавших под санкции 6 апреля, до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая, гпередает ТАСС. В этот список вошли в том числе «Русал», En+, «ГАЗ».
Кроме того, в санкционные документы, внесена ссылка о том, что операции американских резидентов с «Русалом» и его структурами должны быть отменены или завершены до 23 октября текущего года.
Также новой лицензией до 5 июня продлено разрешение на избавление от активов агрохолдинга «Кубань», «Базового элемента», B-Finance, SC EuroSibEnergo, «Газпром бурение», «Ладога Менеджмент», АО NPV Engineering, группы «Ренова».
Все эти компании попали под санкции США по Украине.
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