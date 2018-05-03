Верховный Суд отменил штраф за неуплату страховых взносов

Компания обжаловала в суде штраф в размере 6,5 млн рублей, наложенный ПФР

Фонд выписал его по ч. 1 ст. 47 Закона 212-ФЗ за то, что фирма в августе 2016 года подала нулевой РСВ-1 за II квартал, а в ноябре сдала уточненный с указанием начисленных к уплате в фонд страховых взносов в сумме 32 млн рублей, и заплатила их.

По мнению фонда, компания таким образом, скрыла от него в августе реальную сумму взносов, подлежащих уплате, за что должна быть наказана.

Суды трех инстанций поддержали эту логику чиновников.

Однако ВС РФ отменил и их вердикты, и само решение ПФР, сняв с фирмы весь штраф.

Высшие судьи напомнили, что как по п. 1 ст. 122 НК РФ, так и по ч. 1 ст. 47 Закона 212-ФЗ наказывается неуплата или неполная уплата суммналогов или страховых взносов.

При этом из п. 3 ст. 58 НК РФ следует, что нарушение правил расчета и уплаты авансовых платежей не основание для начисления штрафа за неуплату налога. В пункте 7 той же статьи оговорено, что это правило применяется и к страховым взносам.

Кроме того, ВАС РФ в свое время было разъяснено, что штраф по ст. 122 НК РФ не применим к неуплате (более поздней уплате) авансовогоплатежа по любому налогу (п. 16 письма от 17.03.2013 71).

Следовательно, поскольку расчетный период по страховым взносам календарный год, а не квартал, то компания в рассмотренном случае не могла быть оштрафована по ч. 1 ст. 47 Закона 212-ФЗ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 18.04.2018 № 305-КГ17-20241

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»