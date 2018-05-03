«Именно о тенденции на удаление ставших неугодными депутатам мэров говорить, на мой взгляд, рановато. То, что произошло в нескольких муниципалитетах не есть тотальная неудача действующих властей. Так что рассуждать о массовости неудов, все же перебор. Надо понимать, что политика состоит из конфликтов, это норма. Было бы странно, если бы политика обходилась без подобных драк. Это значило бы, что проблемы в территориях копятся подспудно, а потом начнут, не дай бог, решаться, как в 1990-х. А пока идет законная борьба за власть и ресурсы с помощью официальных инструментов, с привлечением гражданского общества, СМИ и так далее. Итак, „листопад“ — это преувеличение. Это текущая политическая ситуация, и видеть в отдельных случаях некое нарастание политического хаоса не следует. Тем более, что именно на уровне самостоятельных муниципальных образований мы видим такую картину только в Миассе. Ну, Юрюзань — относительно крупная территория, но и там эта проблема давно назрела. Все остальные — это все же сельские территории и говорить о массовости преждевременно. И в каждой, конечно, своя правда жизни. Возьмем Миасс. Конфликт там длится уже два года, с момента инаугурации Геннадия Васькова. Миасс в принципе, если вспомнить историю последних лет, был и, видимо, будет оставаться территорией горячей в политическом плане. Там сложилась такая политическая структура, которая уже не поменяется — вечная феодальная раздробленность. И, пусть, по моему мнению, дело там рано или поздно придет все же к отставке Васькова — это только частный случай. В более мелких территориях — свои политические ситуации. И везде — свои конфликты, свои группы влияния. Как минимум в любом муниципалитете есть союзники действующего и прошлого глав. Это нормально. Но даже при том, что это нормально, успокаиваться не следует. В Челябинской области — масса „замороженных“ до поры до времени конфликтов. Есть враги у мэра Златоуста Вячеслава Жилина. Был и остается нерешенным вопрос о власти в Верхнем Уфалее. Вспомним Касли, вспомним Карталы. Повторюсь: это нормально. И задача политического блока регионального правительства — как-то разруливать эти конфликты, находить если не идеальные, то по крайне мере приемлемые выходы из ситуаций. Пока областные власти более-менее справляются: судите сами, из всей области наружу вылезли только Миасс и пара сельских и городских поселений. Всё остальные пока кипит, но крышку еще не срывает. Более того, Челябинская область вовсе не уникальна в своих местных „войнах“. Возьмем Свердловскую область: там всегда есть какие-то свои тихо тлеющие ссоры на уровне муниципалитетов. Ну и что? Но посмотрим поближе к выборам в городские думы и Екатеринбурга, и Челябинска. Уже к марту 2019 года, думаю, весь налаженный номенклатурный быт пойдет под откос, и конфликты начнут бить уже не только по мэрам — по действующим депутатам и потенциальным кандидатам. Станет ясно, что „хотелок“ и амбиций много, а вот мандатов — всего 170 на миллионный Челябинск, а уж в городскую думу попасть — еще более жесткие расклады. И в областной столице тоже появятся свои всплывающие на поверхность конфликтные истории».