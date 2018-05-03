В Ростове открыли новую мемориальную доску

Борис Старосельский стал основателем «Бессмертного полка» в Ростове. На первом шествии в 2008 году под его руководством вышли 5 тысяч ростовчан, через 10 лет акцию поддержат уже 100 тысяч. В этом году в колонне понесут и его портрет.

— Благодаря инициативе Бориса Старосельского Ростову было присвоено звание «Город воинской славы». И именно в 10-летнюю годовщину этого события решили открыть мемориальную доску. Инициаторам выступил городской совет ветеранов, — сообщила горадминистрация.

Старосельский был председателем городского совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооруженных сил больше тридцати лет.

— Под его руководством ветеранское движение стало одним из самых сильных, а совет ветеранов — самой крупной общественной организацией донской столицы, — отметили сотрудники мэрии.