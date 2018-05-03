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В Ростове открыли мемориальную доску Борису Яковлевичу Старосельскому
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В Ростове открыли мемориальную доску Борису Яковлевичу Старосельскому 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
В этот майский солнечный день возле дома, где жил Борис Яковлевич Старосельский — торжественная обстановка: ветераны с цветами, музыка. Борис Яковлевич знаком здесь каждому и не понаслышке.
В период с 1984 по 2017 он — председатель городского Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооруженных сил. Под его руководством ветеранское движение стало одним из самых сильных, а совет ветеранов — самой крупной общественной организацией донской столицы. В 2008 году благодаря инициативеБориса Старосельского Ростову-на-Дону было присвоено звание «Город воинской славы». И именно в 10-летнюю годовщину присвоения городу этого почетного звания было принято решение об открытии мемориальной доски человеку, который всей своей жизнью служил столице Юга. Инициаторам увековечивания памяти выступил городской Совет ветеранов.
Среди почетных гостей мероприятия — заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова, председатель городского Совета ветеранов Валентин Гербач, директор Департамента социальной защиты населения Ирина Шувалова, координатор всероссийской акции «Бессмертный полк» в городе Ростове-на-Дону Андрей Кудряков, дочь и внук Бориса Старосельского, а также члены городского Совета ветеранов и жители Ростова.
— Сегодня мы вспоминаем замечательного человека. Борис Яковлевич был не просто председателем городского Совета ветеранов. Он был настоящим другом, наставником, идейным вдохновителем и активным гражданином своей страны и родного города. Принимая действенное участие в нравственном и патриотическом воспитании молодежи, передавая ей лучшие традиции в труде, в служении Отечеству. Его участие и забота о ветеранах снискали ему почет и уважение среди ростовчан, — сказала в приветственном слове Елена Кожухова.
Координатор всероссийской акции «Бессмертный полк» в городе Ростове-на-Дону Андрей Кудряков рассказал о том, что именно Борис Старосельский стал основателем первого шествия «Бессмертного полка» в Ростове. Тогда в акции приняли участие 5 тысяч ростовчан. 9 мая 2018 года — порядка 100 тысяч. И в этом году и портрет Бориса Яковлевича пронесут в колонне «Бессмертного полка». Многие вспоминали в этот день трудовой путь, деятельность, идеи и мечты Бориса Яковлевича. Теперь о нем будут помнить и следующие поколения ростовчан.
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