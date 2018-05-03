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Нижегородцы перекрыли проспект в знак протеста против требования доплат за отопление
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Нижегородцы перекрыли проспект в знак протеста против требования доплат за отопление 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Нижегородцы вышли 3 мая на стихийную акцию протеста против требования доплатить крупные суммы за отопление. Разгневанные жители Автозаводского района в 09:00 перекрыли проспект Ильича фурой с прицепом. Несанкционированный митинг организован рядом с домом N5, Рядом с офисом компании «Волгаэнергосбыт», сообщает
ГТРК «Нижний Новгород»
Митинг собрал 200-300 человек, среди них, в основном, «растерянные пенсионеры, для которых суммы в платежках просто неприподъемные». Из-за перекрытия на Автозаводе образовалась крупная пробка.
Перед майскими праздниками жители Автозаводского и Ленинского районов обязали доплатить за отопление от 1500 до 12000 рублей. На обороте квитанции разъяснялось, что перерасчёт сделан «в рамках закона», указывает
НН.ру  Как объяснили в энергосбытовой компании, фактическое потребление тепловой энергии по показателям общедомовых приборов учета превышает выставленную в течение года жителям плату, поэтому последние должны возместить разницу.
Сообщается, что поставщик готов предоставить жителям беспроцентную рассрочку на 12 месяцев.
Сейчас инициативная группа готовит масштабный народный сход, который должен пройти на следующей неделе.
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