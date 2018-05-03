Расчет зенитного ракетного комплекса «Триумф» из ЦВО занял первое место во всеармейском конкурсе «Ключи от неба»

Он показал лучший результат по пускам боевых ракет по мишеням имитирующих аэродинамические, баллистические ракеты.

Расчет зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» из Поволжья занял первое место во всеармейском конкурсе «Ключи от неба».

В Астраханкой области на полигоне Ашулук завершился всеармейский этап конкурса по полевой выучке подразделений зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России «Ключи от неба». Боевой расчет зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, дислоцированный в Саратовской области , показал лучший результат по пускам боевых ракет по мишеням имитирующих аэродинамические, баллистические ракеты.

В состязаниях были задействованы зенитные ракетные системы С-400, С-300ПС, С-300ПМ и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». В ходе соревнований участники отработали нормативы заряжания пусковых установок, совершение марша, ведение противовоздушного боя, выполнили практические пуски по мишеням, имитирующим полет воздушных целей.