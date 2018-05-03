Внимание, это не спам! 12 любопытных фактов о назойливых рассылках

Спам — он и в Африке спам. Его мало кто любит, но у него, как и у всего другого, есть свой день рождения. Сегодня. Причем — юбилейный.

Кадр из мультфильма «Эмоджи»

Он похож на герпес, который живет во Всемирной паутине и периодически вылезает наружу, вызывая раздражение и причиняя неудобства. С ним пытаются бороться, но пока одержать полную победу никто не может.

О нем тебе наверняка рассказывали еще в школе, на уроках информатики, а теперь он периодически проникает в твою почту. Возможно, ты слышал о том, что вредоносные рассылки получили свое название в честь консервов Spam, которые рекламировались настолько активно, что стали синонимом любой навязчивой рекламы, но это далеко не единственный интересный факт о спаме. Playboy нашел еще 12!

Спам: начало

Спам родился задолго до интернета. Или это был его дедушка. Во всяком случае, уже в 1864 году мошенники догадались использовать Western Union для теневых инвестиционных предложений, которые отправляли потенциальным инвесторам через телеграф.

А вот первое массовое электронное письмо было отправлено 3 мая 1978 года. Ровно 40 лет назад Гэри Тюерк, менеджер по маркетингу компьютерной электроники, не стал тратить время на обзвон потенциальных клиентов, а отправил 400 членам сети ARPANET (предшественницы современного интернета) рекламное сообщение.

В итоге при минимуме затраченных усилий этот шаг помог компании заработать 13 млн долларов. Интересно, и почему же многие решили последовать примеру Гэри?

Спам еще не успел стать притчей во языцех, а его уже стали высмеивать на телевидении. В декабре 1970 года BBC выпустила в эфир эпизод комедийного шоу Monty Python со сценой, в которой семейная пара приходит в кафе. Когда официантка начинает читать меню завтрака, становится ясно, что каждое блюдо содержит спам.

Посетительница говорит, что ей не нравится консервированное мясо, а в ответ другие посетители (викинги) поют: «Спам, спам, спам, спам, прекрасный спам, замечательный спам!» Это слово произнеслось более 132 раз. Прямо как в жизни.

Но все-таки первые 15 лет спам был маленьким и сравнительно безобидным. А вот преднамеренная навязчивая рассылка номер один датируется 12 апреля 1994 года, когда пара американских юристов отправила по электронной почте рекламу своей фирмы шести тысячам потенциальных заявителей на получение грин-карт США

В итоге спам стал таким большим и заметным, что в 1998 году этот термин был включен в Оксфордский словарь в качестве определения нежелательной почты. Так что в этом году у спама двойной юбилей!

Спамомания

В 2004 году Билл Гейтс предсказал, что спам будет уничтожен в течение двух лет. Без комментариев. Просто взял и не угадал.

Спамеры — люди, далеко не самые бедные. Их коллективная зарплата в год составляет около 200 млн долларов. Как ни странно, эта цифра ровно в 10 раз меньше суммы, которую потребители и компании тратят на борьбу с назойливыми рассылками — около 20 млрд долларов.

Какой спам самый популярный? Если верить статистике, то посвященный здоровью и медицине. На втором месте — контент для взрослых, затем моментальные способы разбогатеть, а замыкает пятерку образование (видимо, для тех, до кого не дошли сообщения о быстром способе заработать миллион).

Живет и здравствует

Когда дело касается спама, то Россия третья в списке. Опережают нас только США и Китай , где этого спама — ну, просто завались!

Минутка спамовой лексики. Не путай понятия: spim — это спам в мессенджерах, spit — в интернет-телефонии, такой как Skype, а что такое spam SMS, думаем, догадаешься сам.

Спамеры не только богатые, но и очень смелые. Они почти не боятся правоохранительных органов , потому что их редко наказывают. Самый знаменитый спамер, который попался, — Сэнфорд Уоллес , известный как «король спама». В 2016 году он был приговорен к 30 месяцам тюрьмы и оштрафован на сумму более 310 тыс. долларов за отправку 27 миллионов (!) сообщений полумиллиону пользователей Facebook.

Ну, и на десерт свежие цифры. В конце марта 2018 года среднесуточный объем спама составил 413,25 млрд Это значит, что подавляющее большинство (85,2%) всех электронных писем — спам. Так что его юбилей — очень значимое событие.