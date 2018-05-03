Посетителям центра соцобслуживания на Долгопрудной расскажут о Вознесении Господнем 

Просветительская беседа с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери отцом Владимиром состоится 4 мая в центре соцобслуживания на Долгопрудной улице.
Об этом сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева.
— Во время беседы собравшиеся поговорят о Вознесении Господнем и о Дне Святой Троицы, — рассказала Беляева. — Кроме того, отец Владимир поведает о житии церковного и государственного деятеля Сергия Радонежского.
Просветительская беседа начнется в 13.30. Предварительная регистрация не требуется.
Напоминаем, центр соцобслуживания «Дмитровский» находится по адресу ул. Долгопрудная, дом 1/141. (мю)