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Посетителям центра соцобслуживания на Долгопрудной расскажут о Вознесении Господнем
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Посетителям центра соцобслуживания на Долгопрудной расскажут о Вознесении Господнем 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Просветительская беседа с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери отцом Владимиром состоится 4 мая в центре соцобслуживания на Долгопрудной улице.
Об этом сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева.
— Во время беседы собравшиеся поговорят о Вознесении Господнем и о Дне Святой Троицы, — рассказала Беляева. — Кроме того, отец Владимир поведает о житии церковного и государственного деятеля Сергия Радонежского.
Просветительская беседа начнется в 13.30. Предварительная регистрация не требуется.
Напоминаем, центр соцобслуживания «Дмитровский» находится по адресу ул. Долгопрудная, дом 1/141. (мю)
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