Посетителям центра соцобслуживания на Долгопрудной расскажут о Вознесении Господнем

Просветительская беседа с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери отцом Владимиром состоится 4 мая в центре соцобслуживания на Долгопрудной улице.

Об этом сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева.

— Во время беседы собравшиеся поговорят о Вознесении Господнем и о Дне Святой Троицы, — рассказала Беляева. — Кроме того, отец Владимир поведает о житии церковного и государственного деятеля Сергия Радонежского

Просветительская беседа начнется в 13.30. Предварительная регистрация не требуется.

Напоминаем, центр соцобслуживания «Дмитровский» находится по адресу ул. Долгопрудная, дом 1/141. (мю)