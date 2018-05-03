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Юные жители Дмитровского района отметят День Победы в библиотеке
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Юные жители Дмитровского района отметят День Победы в библиотеке 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Сотрудники библиотеки № 30 на улице Софьи Ковалевской приглашают школьников среднего и старшего возраста принять участие в праздничной программе ко Дню Победы «О доблестях, о подвиге, о славе», которая намечена на 4 мая. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Людмила Яковенко.
— В рамках праздничного мероприятия будет открыта выставка книг о войне, состоится викторина на знание истории, — рассказала Яковенко. — Также в программе — творческий мастер-класс и встреча с ветеранами.
Посетителей будут ждать к 15.00. Вход свободный.
Напомним, библиотека № 30 располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 10, корп. 1. (мю)
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