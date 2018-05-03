В экономической зоне Суэцкого канала создадут российскую промышленную зону 

Россия одобрила проект соглашения между правительствами России и Египта о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала, сообщается на сайте кабмина.
Создание РПЗ обусловлено необходимостью увеличения экспорта на перспективные рынки российской промышленной продукции, формирования устойчивых производственных цепочек в странах-импортёрах.
Цель соглашения — создание и обеспечение условий деятельности Российской промышленной зоны в районе города Порт-Саид Восточный для локализации производственных мощностей российских компаний и последующего продвижения высокотехнологичной промышленной продукции на перспективные рынки Ближнего Востока и Африки.