Самарские пенсионеры рассказали, что им не хватило дачных «сезонок»

Самарские льготники выстроились в очереди за дачными проездными. Читатели поделились с 63.ru сложностями, которые возникли при покупке электронной «сезонки» на садовые участки.

— Пытаюсь купить «сезонку» с 1 мая. Пришла в метро, на станцию «Безымянка». Там табличка, что дачных «сезонок» нет. Почта в праздники не работала, я позвонила 3 мая. Начальник нашего отделения сказал, что «сезонки» уже закончились. Обзвонила станции метро: там тоже всё закончилось. После этого отправилась в офис «Транспортной карты» на Мориса Тореза, 67а. А там очередь. Сказали, что после 9 мая еще напечатают «сезонок», — рассказала 63.ru 61-летняя пенсионерка Ольга Солдатенкова.

Самарцы хотели приобрести «сезонки» как можно скорее

Также она посетовала, что в городе нет объявлений о том, как пользоваться этими электронными проездными.

— Но нам, пенсионерам, даже непонятно, как ими пользоваться. Никаких объявлений на остановках не повесили. Всё через детей и внуков узнавали, — рассказывает жительница Самары

Сезон дачных перевозок в городе официально стартовал 1 мая. По официальному сообщению мэрии города, продажи дачных проездных начались 28 апреля. Приобрести «сезонку» могут владельцы социальной карты жителя Самарской области . Таким образом, они смогут безналично оплачивать поездки на дачи.

В прошлом году в областной столице действовали долгосрочные проездные билеты («сезонки») на соответствующий маршрут и месяц, к которым прилагались талоны на 4, 8 и 16 поездок в месяц. Если лимит (доступный остаток) не был полностью потрачен, а месяц закончился, то право неиспользованной поездки (или нескольких поездок) сгорало. Теперь с «Электронным проездным» это исключено.

«Сезонок» с талонами не предусмотрено. Чтобы оплатить проезд, дачникам надо будет предъявить кондуктору карту.

Стоимость разовой поездки будет составлять от 19 до 37 рублей.