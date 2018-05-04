В префектуре СЗАО подвели итоги работы Общественного совета

3 мая в префектуре СЗАО состоялось заседание Общественного совета при префекте Северо-Западного административного округа.

— Наш округ активно развивается и движется вперед в ритме столицы. Мы с вами вместе проводим непрерывную работу во многих направлениях: от социальной сферы до вопросов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Хочу особенно отметить, что многие важные решения, в том числе стратегического значения были вынесены на обсуждение и одобрены нашим Общественным советом, — отметил префект СЗАО Алексей Пашков , открывая заседание.

Также Алексей Пашков наградил самых активных членов совета.

В ходе заседания были подведены итоги работы совета за два года, а также избран новый состав и Президиум. Председателем стал Павел Семинихин, заместителем председателя была избрана Светлана Воловец, а секретарем Наталья Белова

К слову, сегодня Общественный совет насчитывает 65 человек, которые представляют все районы округа, ряд общественных некоммерческих организаций, отраслевые учреждения, ветеранов, молодежь, представителей духовенства.