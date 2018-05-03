Сова замечена на дереве в центре Петрозаводска (фото)

Хищную птицу очевидцы запечатлели на улице Дзержинского.

Снимки необычного гостя прислали читатели нашего портала. Очевидцы сегодня, в четверг 3 мая, засняли сову в центре Петрозаводске , которая расположилась на дереве на улице Дзержинского между проспектом Ленина и улицей Свердлова.

Добавим, что хищные птицы не редкие гости в карельской столице. Так портал «Карельские Вести» писал о сове с крысой в когтях, которая была замечена на улице Петрова на Ключевой. А также о хищной птице, которую от ворон отбили зоозащитники на улице Калинина.