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Сова замечена на дереве в центре Петрозаводска (фото)
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Сова замечена на дереве в центре Петрозаводска (фото) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Хищную птицу очевидцы запечатлели на улице Дзержинского.
Снимки необычного гостя прислали читатели нашего портала. Очевидцы сегодня, в четверг 3 мая, засняли сову в центре Петрозаводске, которая расположилась на дереве на улице Дзержинского между проспектом Ленина и улицей Свердлова.
Добавим, что хищные птицы не редкие гости в карельской столице. Так портал «Карельские Вести» писал о сове с крысой в когтях, которая была замечена на улице Петрова на Ключевой. А также о хищной птице, которую от ворон отбили зоозащитники на улице Калинина.
По материалам: ptzgovorit.ru
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