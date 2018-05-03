Сова замечена на дереве в центре Петрозаводска (фото) 

Хищную птицу очевидцы запечатлели на улице Дзержинского.
Снимки необычного гостя прислали читатели нашего портала. Очевидцы сегодня, в четверг 3 мая, засняли сову в центре Петрозаводске, которая расположилась на дереве на улице Дзержинского между проспектом Ленина и улицей Свердлова.
Добавим, что хищные птицы не редкие гости в карельской столице. Так портал «Карельские Вести» писал о сове с крысой в когтях, которая была замечена на улице Петрова на Ключевой. А также о хищной птице, которую от ворон отбили зоозащитники на улице Калинина.
По материалам: ptzgovorit.ru