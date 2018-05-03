Ещё
Нижегородский «председатель колхоза» — образованный мужчина старше 50 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородский «председатель колхоза» — образованный мужчина старше 50 лет 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
По данным ведомства, из 266 руководителей сельхозорганизаций (без учета микропредприятий и подсобных сельскохозяйственных предприятий непрофильных организаций) 59,4% — в возрасте 50 лет и старше, 38,3% находятся в возрастной группе от 29 до 49 лет и 2,3% от общего числа составляют руководители в возрасте моложе 29 лет.
У 83% руководителей высшее образование, в том числе у 54,5% — высшее сельскохозяйственное. Половина всех руководителей сельхозорганизаций имеет общий стаж работы более 30 лет, четверть — от 21 до 30 лет, около 10% руководителей работают менее 10 лет.
Мужчины-руководители составляют 79,7% от общего числа, из них четверо моложе 29 лет, 84 находятся в возрасте 29-49 лет, 124 человека — от 50 лет и более. Женщин-руководителей в сельскохозяйственной отрасли немного — 54 человека, 34 из них старше 50 лет.
Более 60% от общего числа руководителей работают руководителем своей организации менее 10 лет.
nn.ru: последние новости
Возмущённые жители Автозавода перекрыли проспект Ильича грузовиком Собачница выгуливала бойцовского пса в песочнице в Советском районе Жителям Автозавода сделали перерасчет за отопление, прибавив от 1500 до 12000 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии187
В России может появиться новый налог75
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе342
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы104
Россияне побили рекорд бегства в США399
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение