Нижегородский «председатель колхоза» — образованный мужчина старше 50 лет

По данным ведомства, из 266 руководителей сельхозорганизаций (без учета микропредприятий и подсобных сельскохозяйственных предприятий непрофильных организаций) 59,4% — в возрасте 50 лет и старше, 38,3% находятся в возрастной группе от 29 до 49 лет и 2,3% от общего числа составляют руководители в возрасте моложе 29 лет.

У 83% руководителей высшее образование, в том числе у 54,5% — высшее сельскохозяйственное. Половина всех руководителей сельхозорганизаций имеет общий стаж работы более 30 лет, четверть — от 21 до 30 лет, около 10% руководителей работают менее 10 лет.

Мужчины-руководители составляют 79,7% от общего числа, из них четверо моложе 29 лет, 84 находятся в возрасте 29-49 лет, 124 человека — от 50 лет и более. Женщин-руководителей в сельскохозяйственной отрасли немного — 54 человека, 34 из них старше 50 лет.

Более 60% от общего числа руководителей работают руководителем своей организации менее 10 лет.