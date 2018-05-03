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Два кандидата изъявили желание занять место Сергея Харючи
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Два кандидата изъявили желание занять место Сергея Харючи 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На предварительное голосование по кандидатуре для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания ЯНАО по Тазовскому одномандатному округу выдвинулись два человека.
Первый — это депутат думы Тазовского района Степан Вануйто. Ему 40 лет, родился в посёлке Антипаюта Тазовского района. Начал службу в МЧС, в 120 пожарной части поселка Тазовский. С 1999 по 2003 год учился в Новоуренгойском техникуме газовой промышленности. С февраля 2004 года по 2011 год работал в ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» оператором по добыче нефти и газа. В октябре 2008 года назначен председателем правления семейно-родовой общины КМНС «Сядэй-Яхинская». Община занимается оленеводством в Антипаютинской тундре.
С 2009 года — студент Ямальского нефтегазового института факультета «Разработка и эксплуатация газовых месторождений». В 2012 году был переведён в Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию, факультет «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». В феврале 2011 года назначен директором ООО «Агрокомплекс Тазовский», где работает по настоящее время. С 2010 года является депутатом районной думы, председателем постоянной комиссии по вопросам традиционной хозяйственной деятельности, природопользованию и делам коренных малочисленных народностей Севера.
Второй кандидат — Джелябиев Артур Анатольевич. Он является директором ГКУ «Производственно-техническое объединение» в Тазовском районе.
Напомним, Сергей Харючи недавно сложил свои полномочия депутата Заксобрания ЯНАО. Довыборы пройдут в сентябре 2018 года.
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