Два кандидата изъявили желание занять место Сергея Харючи 

На предварительное голосование по кандидатуре для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания ЯНАО по Тазовскому одномандатному округу выдвинулись два человека.
Первый — это депутат думы Тазовского района Степан Вануйто. Ему 40 лет, родился в посёлке Антипаюта Тазовского района. Начал службу в МЧС, в 120 пожарной части поселка Тазовский. С 1999 по 2003 год учился в Новоуренгойском техникуме газовой промышленности. С февраля 2004 года по 2011 год работал в ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» оператором по добыче нефти и газа. В октябре 2008 года назначен председателем правления семейно-родовой общины КМНС «Сядэй-Яхинская». Община занимается оленеводством в Антипаютинской тундре.
С 2009 года — студент Ямальского нефтегазового института факультета «Разработка и эксплуатация газовых месторождений». В 2012 году был переведён в Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию, факультет «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». В феврале 2011 года назначен директором ООО «Агрокомплекс Тазовский», где работает по настоящее время. С 2010 года является депутатом районной думы, председателем постоянной комиссии по вопросам традиционной хозяйственной деятельности, природопользованию и делам коренных малочисленных народностей Севера.
Второй кандидат — Джелябиев Артур Анатольевич. Он является директором ГКУ «Производственно-техническое объединение» в Тазовском районе.
Напомним, Сергей Харючи недавно сложил свои полномочия депутата Заксобрания ЯНАО. Довыборы пройдут в сентябре 2018 года.