«Профессионал года» работает в Новокуйбышевской нефтехимической компании

Производству синтетического спирта АО «ННК» Людмила Сергеевна отдала сорок лет трудового стажа. И ни разу за эти годы не усомнилась в верности выбора профессии. По мнению Людмилы Сергеевны, главное в ее работе — постоянно совершенствовать свои знания, вникать в суть технологического процесса, учитывать специфику производства.

"Даже сейчас, имея многолетний опыт, постоянно узнаю что-то новое, — рассказывает Людмила Сергеевна. — Работать стало легче, чем 15-20 лет назад. Меняется оборудование, сам технологический процесс становится прозрачнее, им проще управлять. Более современные контрольно-измерительные приборы стали. И поэтому всегда нужно быть в курсе последних изменений. А значит, интерес к работе не утрачивается".

Работа на нефтехимическом производстве требует предельной внимательности и ответственности. И конечно, большую роль здесь играет слаженность и сплоченность коллектива. Как рассказывает Людмила Федяшова, ей повезло с наставниками, а сейчас она сама активно посвящает в тонкости профессии молодых специалистов.

"Меня всегда окружали доброжелательные, отзывчивые, ответственные руководители и коллеги, настоящие профессионалы своего дела, — признается Людмила Сергеевна. — Я сама училась у предыдущих поколений нефтехимиков и теперь передаю свой опыт молодым. Хочется отметить, что молодые специалисты, которые приходят на предприятие, отличаются своим взглядом на профессию. У молодежи тоже есть чему поучиться, есть что перенять".

За свой труд Людмила Сергеевна не раз была отмечена благодарностями и почетными грамотами различного уровня. А вот награду из рук руководителя Самарской области получила впервые. Она убеждена, что подобное признание — прежде всего, результат работы всего коллектива.

"На нашем предприятии трудится много достойных людей, — уверена Людмила Сергеевна. — И я благодарна руководству и своим коллегам, что выбрали мою кандидатуру для участия в конкурсе".

Конкурс «Профессионал года» проводится с 2013 года. Его цель — поощрить творческих и добросовестных сотрудников различных организаций, поднять престиж рабочих профессий, способствовать повышению профессионального мастерства. Среди его победителей — представители ведущих трудовых коллективов области, работники промышленности, культуры, строительства, ЖКХ. Ежегодно работники Новокуйбышевской компании становятся победителями конкурса «Профессионал года».